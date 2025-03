Bagni ci crede: “Il Napoli c’è ancora per lo Scudetto e deve crederci! Sull’addio di Kvara…”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, crede ancora nel Napoli per lo Scudetto, ne ha parlato a Il Mattino: “La corsa adesso è tra Napoli e Inter. L’Atalanta con 6 punti in meno rispetto ai neroazzurri non penso possa più recuperare. Gli azzurri, nonostante lo sciagurato pareggio di Venezia, devono crederci e so che lo faranno.

Non credo che le assenze abbiano pesato più di tanto. Raspadori e Spinazzola hanno fatto bene e Gilmour si sta prendendo piano piano le chiavi del centrocampo. Ci sono state ottime risposte da tutti e Conte può aver trovato dei nuovi titolari che fino a poco sedevano erano sempre in panchina. Vero è che il Napoli è uscito indebolito dal mercato di gennaio. Kvara sta facendo benissimo al PSG e i suoi numeri lì davanti sarebbero stati importantissimi per il Napoli. Purtroppo gli obiettivi su cui avevi puntato sono saltati all’ultimo e non sei riuscito a trovare la giusta alternativa”.