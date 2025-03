Simeone: “Tifosi contenti, ci metteremo anima e cuore”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc parlando del Napoli e della stagione in corso. Ecco le sue parole:

“I tifosi sono molto contenti della stagione che stiamo facendo e come hanno detto loro dobbiamo metterci anima e cuore per queste ultime partite. Una tifoseria come quella di Napoli non l’ho mai vista da nessuna parte, il loro supporto vale tantissimo. Per me è difficile da spiegare, sono sentimenti particolari quando entri allo stadio. A volte immagino quanto sia difficile per i giocatori avversari giocare contro di noi in uno stadio pieno e così caloroso”.