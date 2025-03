Godin: “Conte ti cambia la vita, vedo il calcio in modo diverso”

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex difensore di Inter e Atletico Diego Godin ha parlato della sua esperienza con Antonio Conte. Godin ha elogiato il mister ed il suo metodo, ecco le sue parole:

“Il primo anno in cui ti allena, Conte ti cambia la vita. Tanti calciatori dopo due anni con lui fanno fatica perché è estremamente esigente. Ma quando l’ho conosciuto, ha cambiato il mio modo di vedere il calcio. Non avevo mai avuto un allenatore come lui. Abbiamo sfiorato lo scudetto e perso la finale di Europa League. Ma soprattutto mi ha dato tanto fisicamente e tatticamente. Il suo modo di giocare è complicato da imparare.

Ma quando entri nei meccanismi diventi difficile da affrontare. Mi ha abituato ad un altro modo di fare calcio. Si prende tutto di te, infatti spesso dopo un biennio alcuni singoli o le squadre iniziano a girare diversamente: è fisiologico. Sa darti tanto, è un allenatore passionale. Vive tutto in modo caliente, sei fortunato se lo incontri”