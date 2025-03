Sky, Modugno: “Non si forzerà il rientro i Neres contro il Venezia”

David Neres è guarito dall’infortunio muscolare ed è pronto a tornare in campo dopo circa un mese. Come riporta il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte, l’esterno non verrà comunque rischiato domenica per preservarlo dopo la sosta: “Neres è alla fine del suo percorso di guarigione ma si valuterà bene come gestirlo. A Napoli è sempre prevalso il buon senso, raramente si è forzato un rientro, specie a ridosso di una sosta. Il brasiliano avrà modo per allenarsi durante queste settimane e rientrare al meglio contro il Milan”.