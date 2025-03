De Maggio: “Ecco le date dei prossimi ritiri estivi del Napoli, si comincia il 17 a Dimaro”

Il giornalista e direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha svelato in anteprima le date dei prossimi ritiri estivi del Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Vi rivelo in anteprima le date dei prossimi due ritiri estivi del Napoli. Si parte il 17 luglio per Dimaro, gli azzurri saranno in Trentino fino al 27. Terminata la prima parte del ritiro, il mister concederà dei giorni di riposo ai ragazzi fino al 31 luglio, poi dall’1 al 15 agosto ci sarà la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. C’è ancora qualcosa da sistemare su questa seconda parte e le date non sono ancora ufficiali”.