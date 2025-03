Romano: “Il Napoli punta a Zhegrova per l’estate. Vi svelo un retroscena”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato del mercato estivo del Napoli sul proprio canale Youtube. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli è sempre molto attivo sul mercato e ha le idee chiare. Oggi volevo tornare sul nome che in realtà ricordo avevamo fatto per primi pochi giorni prima la cessione di Kvaratskhelia, quello di Zhegrova. Giocatore veramente forte da uno contro uno, di grande passo, che tra l’altro è sempre stato apprezzato anche da Cristiano Giuntoli. E’ uno dei giocatori che anche la Juve ha seguito, quindi attenzione, sappiamo come la Juve ama inserirsi. Ma oggi è un nome che voglio spendere ancora per il Napoli, perché Zhegrova resta nella lista del Napoli. Sappiamo che a gennaio è stato un mercato complicato per il Napoli, hanno provato a prendere questo famoso esterno sinistro, abbiamo raccontato tutto, da Garnacho, ad Adeyemi fino a Saint-Maximin e tutte le altre opzioni. E’ arrivato Okafor alla fine, ma Zhegrova resta un giocatore che il Napoli voleva prendere a gennaio. Perché non l’ha preso? Perché il Napoli avrebbe anche fatto un investimento importante, era pronto a pagare il prezzo del giocatore, ma il presidente del Lille, Olivier Letang, che in Francia è famoso per essere molto duro in serie di negoziazione, un po’ un’Atalanta di Francia, non ha voluto far partire il giocatore a gennaio. Resta Zhegrova nel radar del Napoli, resta un giocatore per cui il Napoli sta avendo dei contatti anche diretti per capire veramente se il giocatore è pronto ancora, come era pronto a fare a gennaio, ad andare al Napoli. Quindi attenzione a Zhegrova, perché il Napoli continua a lavorare sull’esterno“.