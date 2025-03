Bonucci: “Vedo il Napoli favorito, difficile pensare che l’Inter non perda punti”

Leonardo Bonucci, ex calciatore della Juventus, ha parlato della lotta Scudetto a La Gazzetta dello Sport: “Nelle ultime due partite il Napoli ha cambiato marcia e il fattore Conte può essere decisivo. Come capita spesso alle squadre del mister, febbraio è sempre un mese nefasto, poi però ingranano e vanno. Il Napoli ti dà l’impressione di una squadra solida a cui e difficile fare gol, mentre loro alla fine un gol riescono sempre a farlo. Battere la Fiorentina non era affatto semplice, l’Inter ha tante partite davanti e obiettivi importanti, è difficile pensare che non perda punti nel percorso”.

Percentuali Scudetto? “Dico 45% Napoli, 40% Inter e 15% Atalanta”.