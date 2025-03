Baiano a KKN – ” La favorita per lo Scudetto è l’Inter, ma il Napoli fa bene a crederci “

Francesco Baiano, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“ Ho avuto la fortuna di giocare con Maradona che è stato sempre di un altro pianeta. Poi ho giocato con Batistuta che era, all’epoca, uno dei primi tre al mondo. Poi ho giocato con un certo Signori che ha vinto per tre anni consecutivi la classifica cannonieri in A. “

“ Napoli di Conte? Giusto provarci per lo scudetto, ma la squadra da battere è l’Inter come dice Conte. Il Napoli è lì, fa bene a crederci. Se il Napoli è quello visto ieri allora ha tante chances per vincere lo scudetto. Venezia-Napoli? Chi ha fatto calcio sa che nessuno ti regala nulla, soprattutto ora che i punti pesano. Ci sono squadre che devono salvarsi e vendono cara la pelle, se abbassi l’attenzione si fa fatica con tutte, lo abbiamo visto in Inter-Monza e in Lecce-Milan. Conte sa che tutte le partite, in questo momento, sono delicate. “