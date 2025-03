Fedele su Gilmour: “Regia veloce e verticale, in questo è meglio di Lobotka”

Enrico Fedele, ex direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del Napoli e della stagione in corso. In particolare, Fedele si è concentrato su Billy Gilmour, il quale secondo la sua opinione ha una dote in più rispetto a Stanislav Lobotka. Queste le sue parole:

“Il Napoli di Antonio Conte, in futuro, potrebbe anche giocare con Anguissa, McTominay e Billing e proporre, così, una mediana molto forte fisicamente? Verrebbe a meno il vero regista. Stare senza playmaker, quando tutti parlano del doppio regista, mi sembra paradossale. Non avrà grande vigoria fisica, ma Gilmour riesce a servire la palla. Lo scozzese ha messo in evidenza una regia più veloce e verticale rispetto a Lobotka, che è stato quasi oscurato nella gestione e nel possesso palla, ma la percussione dello slovacco nella ripresa è stato un segnale positivo. Lobotka ha un passo di ‘ondeggiamento’, da slalom di sci. Ha avuto anche un’altra occasione, di sinistro, ma ha sbagliato. Può essere una variante. Il Napoli ha sempre avuto bisogno di una mezzala di incursione sulla sinistra, specie quando incontra difese che mettono un pullman davanti alla porta”.