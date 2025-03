Condò: “Napoli favorito per lo scudetto, ma tutto dipende da un aspetto…”

Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha parlato del Napoli e del campionato sulle pagine del Corriere della Sera. Condò ha espresso la sua opinione riguardo la stagione in corso e la lotta scudetto, rivelando che la squadra del Napoli sia la favorita per la vittoria finale. Per lui, però, ci sono due aspetti fondamentali da affrontare:

“Il Napoli è il vero favorito per lo scudetto, specie se nel prossimo mese saprà dribblare gli ultimi nomi pesanti sul suo cammino. Un aspetto fondamentale per il futuro del club sarà la permanenza di Conte, una priorità per Aurelio De Laurentiis”.

Per Condò, quindi, il futuro del Napoli a breve e lungo termine è nelle mani prima della rosa e poi delle scelte del suo presidente riguardo la permanenza del mister che finora ha compiuto un miracolo.