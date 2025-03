Del Genio: “Conte conosce benissimo la sua squadra e ha capito una cosa”

Paolo Del Genio, giornalista tifoso del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Contro la Fiorentina ancora spazio al 3-5-2 e poi staremo a vedere contro il Venezia. Quando tornerà Neres o Okafor si rimetterà in condizione, potremmo rivedere il 4-3-3. Ormai Conte conosce benissimo la sua squadra. Sa che deve sempre fare grandi prestazioni dall’inizio alla fine perché se cala di un minimo può far fatica con chiunque. In questo momento il Napoli non ha giocatori che ti risolvono la partita, l’attenzione deve essere massima per 90′.