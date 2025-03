Calvarese a KKN – ” Fallo di mano di Dumfries ? Per me è rigore netto “

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

l’ex arbitro ha analizzato i due rigori non concessi di Napoli Inter, che hanno fatto molto discutere: ” Secondo me era rigore di McTominay su Dumfries. Lo scozzese sullo slancio deraglia sul giocatore dell’Inter. Il nerazzurro viene travolto in maniera scomposta nonostante McTominay volesse prendere il pallone di testa. Secondo me c’erano gli estremi per il calcio di rigore. Doveri non viene chiamato al Var perchè giudica il contatto non meritevole di rigore data l’intensità. E’ stata una lettura sbagliata di un episodio, un errore che comunque non reputo grave e difatti il Var deve intervenire solo su errori gravi. Il fallo di mano di Dumfries è calcio di rigore netto. Il volume aumenta, perchè il braccio è a mezzo metro dal corpo. Tra l’altro colgo l’occasione per ribadire che nel regolamento è lo spazio, non il volume, ad essere considerato un parametro da prendere in esame nella valutazione di episodi come quello di sabato. Il movimento di Dumfries di portare il braccio verso il pallone a mio avviso è da condannare con la massima punizione. In Fiorentina Lecce c’è stato un episodio analogo a cui si può far riferimento. Tecnicamente Doveri poteva essere un po’ più preciso ma al momento in Italia era la migliore designazione possibile per questo big match. “