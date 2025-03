Marcolin: “L’Inter attacca con sei uomini. Modulo? Penso che Conte sceglierà il 4-3-3”

L’ex azzurro e l’opinionista Dazn Dario Marcolin è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Marcolin ha parlato del Napoli e del modulo da utilizzare in questa situazione di emergenza in particolare in riferimento alla sfida scudetto con l’Inter:

“Se dobbiamo dire che il Napoli ci arriva pronto non diciamo la verità. Gli infortuni sono tanti e, con il passaggio al 3-5-2, sta andando bene Raspadori, ma sono mancati altri calciatori: da capire Conte cosa ne pensi. Se fossi nei panni dell’allenatore del Napoli io tornerei al 4-3-3, una formula certa per il Napoli e che ha portato soddisfazioni nelle giornate precedenti ai vari infortuni. Penso che Conte tornerà all’antico, anche perché contro Atalanta e Juventus ha vinto proprio con il 4-3-3. Io me la giocherei così, e credo che Conte farà altrettanto. L’Inter dal canto suo ha rincorso per tante giornate vissute da non protagonista, ora il sorpasso può dare linfa vitale e convinzione. Raspadori può essere utilizzato anche come carta a gara in corso, tra l’altro è uno dei pochi che subentrando dalla panchina potrebbe dare la scossa. Il vero Napoli è stato con Olivera e Spinazzola. L’Inter attacca con sei uomini, due attaccanti due quinti e i due interni di centrocampo, l’ unica in Italia a proporsi con tanti giocatori. Per il Napoli è meglio trovare una squadra che attacca piuttosto che una che si arrocca in difesa. C’è da capire se l’Inter deciderà di condurre una partita tattica. L’Inter è stata molto fragile difensivamente nella prima parte di campionato, nelle ultime dieci è diventata via via più solida. Prima concedeva molto spazio agli avversari, oggi non è più quell’Inter e viene a Napoli con 2 risultati positivi su 3. Pensando a Conte non c’è da sottovalutare la strategia che l’allenatore potrebbe mettere in campo anche guardando le ultime gare in calendario che vede il Napoli favoriti, pensando quindi a non perdere, innanzitutto”.