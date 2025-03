Inzaghi a Dazn – ” Partita molto difficile, il Napoli ci ha messo in difficoltà “

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni del mister:

” La partita era difficile, il primo tempo è stato equilibrato. Nel secondo abbiamo avuto dei problemi, il Napoli è cresciuto tanto e ci ha messo in difficoltà essendo più fresco. Sul gol preso dovevamo essere più bravi, col cambio forzato di Dimarco che ha avuto un indolenzimento abbiamo dovuto spostare Dumfries a sinistra. “

10 gol presi negli ultimi 15 minuti di gara, cosa non sta funzionando? ” Negli scontri diretti bisogna essere perfetti, noi non lo siamo stati. Stasera dovevamo essere più bravi e reattivi, non permettere a Lobotka di entrare in area.

C’è stata un po’ di confusione con le posizioni? “Sì, inizialmente Dumfries doveva uscire su Spinazzola nel 4-4-2 ma poi abbiamo preferito continuare come avevamo cominciato spostandolo a sinistra”.

I cambi fatti non hanno inciso come forse tu speravi, sei d’accordo ? ” Entrare in queste partite non è semplicissimo, i ragazzi hanno cercato di aiutarsi. Il Napoli è cresciuto tanto nel secondo tempo, avevo pensato di mettermi inizialmente 4-4-2 ma ci siamo dovuti adattare con Pavard e Dumfries quinto a sinistra. “