Sky, Modugno: “Ambiente cupo, il non mercato sta pesando tanto”

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Il Bello del Calcio del periodo complicato del Napoli: “Il non mercato di gennaio ha tolto entusiasmo e consapevolezza. In più Conte ha dovuto fari i conti anche con i tanti infortuni insieme e non aveva soluzioni. Ora l’ambiente è un po’ cupo e lo leggiamo anche nei numeri in campo. Gli azzurri stanno prendendo troppi gol, si fanno continuamente rimontare e Lukaku fa tanta fatica. Unica nota positiva è Raspadori che si sta finalmente ritagliando il suo spazio. Vediamo ora con il recupero di Spinazzola e Olivera se cambieranno le cose”.