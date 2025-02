Del Genio: “Un dato sul Napoli è stato sottovalutato. Neres doveva essere un alternativa a Politano”

Paolo Del Genio, giornalista tifoso del Napoli, ha parlato del momento no del Napoli ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedi: “Nelle statistiche del Napoli c’è un dato che è stato troppo sottovalutato. I gol fatti sono pochi, addirittura 17 in meno di Inter e Atalanta. E’ vero che si vince con la miglior difesa, ma tante partite restano bloccate e finisce che non vinci perchè hai meno energie. Hai perso Kvara a gennaio che era il tuo miglior assist-man e il secondo marcatore, puntando solo su Neres, che poi è calato come era prevedibile. Era perfetto come alternativa a Politano, era stato preso per quello”.