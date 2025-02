De Maggio a KKN – ” Il Napoli è interessato a un difensore dell’Udinese “

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal. Ecco le sue dichiarazioni:

” Sono contento che stasera tornerà ad arbitrare in A Fabio Maresca dopo degli infortuni. Non c’è solo Maresca tra gli arbitri importanti della nostra regione, c’è anche Guida. Tra gli astri nascenti, tra quelli che vengono osservati dai dirigenti della CAN, ce ne sta uno bravissimo, ha fatto il quarto uomo in Inter-Genoa, è Arena di Torre del Greco che viene stimato molto dai vertici arbitrali. In questo finale di campionato assisteremo al suo debutto in A. Solet? Qualche rumors mi arriva sul fatto che il Napoli ci stia lavorando in vista della prossima stagione”.