Sarri: “Ringrazio ADL. Ultimi due anni difficili, vi spiego perché”

Maurizio Sarri, ex allenatore, tra le altre, del Napoli ha rilasciato un’intervista ai taccuini del Corriere della Sera, parlando dei suoi problemi personali negli ultimi anni e della sua esperienza in azzurro. Dopo aver lasciato la Lazio, il mister ha infatti ricevuto diverse offerte ma mai ha deciso di accettare preferendo invece restare lontano dal campo. Ecco le sue dichiarazioni:



Sugli ultimi anni: “Periodo difficile a causa di problemi personali: qualcuno si è risolto, altri no. Ho perso mia mamma e uno zio a cui ero legatissimo. Mia moglie è stata in terapia intensiva e anche io ho avuto un infortunio. Dopo la sofferenza ci siamo ripresi. Se ho ricevuto offerte? Più di una e da continenti diversi, anche una ricchissima dall’Arabia. Nessuna proposta mi ha fatto scattare quel clic interiore per rimettermi in gioco”.

Sul rapporto con De Laurentiis e Lotito: “Aurelio forse è una persona più complessa, ma gli sarò sempre riconoscente per avermi fatto allenare la squadra per cui tifavo da bambino. Lotito è diverso da come appare: gli voglio bene ma le discussioni sono state frequenti nell’ultimo periodo. Dopo un secondo posto e la vendita di Milinkovic-Savic mi aspettavo rinforzi. Alla fine, avevo attaccato il mio malcontento alla squadra”.