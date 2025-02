Bianchi sul Napoli: “Scudetto? Ecco contro chi bisogna vincere”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni de Il Mattino del Napoli e della stagione in corso. L’ex mister si è soffermato in particolare sulla corsa scudetto con l’Inter spiegando come, secondo lui, bisognerebbe approcciarsi per raggiungere la vittoria finale. Ecco le sue parole:



“Il mio Napoli vinse gli scudetti quando capii che per ottenere il risultato bisognava vincere contro le piccole. La vera forza è la semplicità e il senso di appartenenza alla maglia, ma la differenza la fanno le riserve, pronte a dare il massimo e a caricare i compagni. E sotto questo aspetto di gestione del gruppo Conte mi sembra un gigante“.