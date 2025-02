Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Antonio Conte, suo ex tecnico ai tempi del Chelsea e prossimo avversario in Serie A: “Conte è un ottimo allenatore per le squadre che stanno andando male, riesce sempre a mettere tutto in ordine. È un vincente, con un messaggio ti colpisce fin da subito. Parla poco ma riesce a farsi capire e tira fuori dai calciatori sempre quel qualcosa in più”.