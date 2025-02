Del Genio sul caso plusvalenze: “Sento gente che paragona il Napoli alla Juve e rido”

Paolo Del Genio, giornalista tifoso del Napoli, ha parlato del caso plusvalenze ai microfoni di Linea Calcio: “Se alla Juve hanno tolto 10 punti per 48 plusvalenze allora al Napoli per 2 plusvalenze dovrebbero toglierne 0,2 o 0,3. A questo punto riapriamo il caso pure per Varricchio acquistato il primo anno da ADL. Il paragone con i bianconeri non sta in piedi e mi fa ridere. Tutte le squadre sono state protagoniste di sospette plusvalenze fittizie. È ci tengo a sottolineare ‘sospette’ perché il valore del cartellino di un calciatore è oggettivo. Nessuno può dirmi niente se all’improvviso impazzisco e dico che Rafa Marin vale 140 milioni”.