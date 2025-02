Ds Como: “C’è un po’ di timore nell’affrontare la capolista, ma abbiamo le nostre certezze. Su Rafa Marin…”

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo impegno con il Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Contro gli azzurri sarà una partita difficilissima perché incontriamo la capolista. C’è tanto rispetto ma anche un po’ di timore. Noi abbiamo le nostre sicurezze e molto coraggio, sappiamo che ci sarà da soffrire ma ci proveremo fino alla fine”.

Su Rafa Marin “Sarebbe stato un affare per tutti. Da noi avrebbe trovato certamente più spazio e il Napoli avrebbe visto valorizzare un calciatore che potrà essere importante nei prossimi anni. Alla fine abbiamo accettato la decisione della società di non vendere il suo difensore per mancanza di un sostituto e l’affare è saltato”.