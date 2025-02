Bonucci: “Scudetto? Il Napoli è favorito, Conte ha grande merito”

L’ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Stampa, parlando prima della sua carriera e del suo rapporto con Chiellini e Barzagli e poi anche del Napoli di Antonio Conte. Secondo Bonucci, gli azzurri sono infatti i favoriti per la vittoria finale dello scudetto 2024/25. Queste le sue dichiarazioni sull’argomento:

“Napoli in vetta? Il merito è in gran parte di Antonio Conte e delle sue idee, oggi, rinnovate, ma pur sempre valide. Il primo a fare qualcosa di diverso è stato lui. Scudetto? Vedo il Napoli favorito, Conte in queste condizioni non sbaglia mai”.

Bonucci, poi, ha anche parlato di Vialli e della sua scomparsa: “A Palermo avevamo perso il Mondiale in Qatar davanti alla Macedonia e il giorno dopo mi ritrovo a Coverciano seduto sulla panchina vicino alla fontana. “Devi reagire, non pensare che sia tutto finito…i giovani hanno bisogno del tuo esempio”: le parole di Gianluca mi fanno scattare una scintilla, una persona che sapeva a cosa stava andando incontro mi parlava di qualcosa che doveva riprendere vita”.