Il responsabile dello staff medico del Lecce Giuseppe Congedo ha parlato dei tempi di recupero per Neres ai microfoni di Radio Goal: “Con una lesione di primo grado dovrebbe star fermo almeno 3 settimane. Nel caso in cui fosse di secondo grado i tempi si allungano a 5 settimane“. Brutta tegola per il Napoli in un momento cruciale della stagione a meno di tre settimana dalla sfida Scudetto con l’Inter”.