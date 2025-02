Soldati a KKN: “Il Napoli ci ha chiesto Lucca? Ecco la verità”

Franco Soldati, presidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco le sue dichiarazioni:

Il presidente ha espresso la sua opinione riguardo la partita di ieri: ” Ieri abbiamo fatto un’ottima prestazione. Siamo stati messi bene in campo dal nostro allenatore e poi abbiamo fatto un bellissimo gol. E’ stata una gara molto fisica ed incerta. Soddisfatti di aver conquistato un punto a Napoli che in questo momento del campionato, per noi, vale come una vittoria contro un’altra squadra. Sono molto soddisfatto della squadra. Siamo una società che grazie alla famiglia Pozzo ha cominciato un processo di internazionalizzazione da anni ormai, prendendo anche la proprietà di club europei. “

Sentite cosa ha da dire quando gli viene chiesto se il Napoli ha mostrato interesse per Lorenzo Lucca : ” Se il Napoli ci ha chiesto Lucca? Non mi occupo io di mercato ma Gino Pozzo, sono domande da fare a lui. “

Infine svela chi tiferà nella lotta scudetto: ” Se tifo Napoli nella lotta Scudetto? Sapete dove passo le vacanze… quindi facile immaginare chi mi farebbe piacere vedere in vetta alla classifica a fine anno. Siamo una squadra molto moderna, lavoriamo sulla fisicità e sulla prestanza atletica. Però anche tecnicamente la nostra squadra ha dei giovani di grande prospettiva ed alcuni di questi ancora non hanno esordito con la nostra maglia. “