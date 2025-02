Castellacci a KKN: “Infortunio Spinazzola? Ecco quando potrà tornare”

Enrico Castellacci, medico sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Il medico ha svelato dei dettagli riguardo l’infortunio di Spinazzola, e i possibili tempi di recupero: ” Infortunio Spinazzola? Non rientra negli infortuni più usuali, ma può capitare. Il medio gluteo è un pochettino noioso, può dare risentimenti al nervo sciatico. Per il resto è una normale lesione muscolare, ma dipende dal grado. Se è un primo grado nel giro di venti giorni si rimette in sesto, poi se si tratta del secondo grado si va oltre i quaranta giorni. “

Ha poi detto la sua riguardo Conte e il suo metodo di lavoro: ” Conte? Solitamente è un allenatore che ha un grande feeling con il preparatore e lo staff medico. E’ un perfezionista, chi ha in panchina Conte ha una grande fortuna. “