Kvara segna con il PSG: “Che sensazione! Sono la persona più felice al mondo”

A poche settimane dal suo trasferimento ufficiale al Psg, Kvaratskhelia ha trovato il suo primo gol con la maglia dei parigini. Nella sfida contro il Monaco, Kvara ha ricevuto palla in aria di rigore dribblando un difensore e tirando poi in porta a botta sicura. A seguito del match, il georgiano ha commentato così la sua emozione per la rete:

“È senza dubbio la sensazione più bella segnare in questa atmosfera incredibile! Oggi sono semplicemente la persona più felice del mondo. Stavo aspettando con ansia questo primo gol con la maglia del PSG, soprattutto in questo stadio. Voglio continuare e dare ancora di più per questo club”.