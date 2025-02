Biasin: “Napoli in qualche modo aiutato dal mancato acquisto di un top. Vi spiego…”

Fabrizio Biasin, giornalista responsabile di Libero, ha parlato del Napoli ai microfoni di Marte Sport Live: “Il mancato arrivo di un top può in qualche modo aiutare il Napoli, perchè con un grande colpo Conte avrebbe un po’ avuto l’obbligo di vincere lo Scudetto. Se può andare via da Napoli? Lui ha bisogno di garanzie sul lungo periodo, di grandi investimenti, ma adesso è prematuro pensarci. Il Napoli ora ha un obiettivo da raggiungere e tutti sono concentrati su questa stagione, non ha senso ora farsi venire il nervoso per una situazione momentanea. Vedrete che a fine anno Conte si presenterà da ADL e gli chiedere 6 o 7 acquisti di suo gradimento”.