Porzio a KKN – ” Lotta scudetto ? Sarà fondamentale lo scontro diretto con l’Inter “

Franco Porzio, ex pallanuotista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Inizia l’intervista facendo i complimenti alla squadra per i risultati ottenuti fino ad ora: ” Il Napoli sta facendo più di ciò che tutti si aspettavano, s’è ricompattato l’ambiente e l’allenatore si è messo davanti a tutti dal punto di vista gestionale. Tutto va a gonfie vele, c’è un po’ di rammarico per il mercato perchè la gente si aspettava un qualcosa di più. A questa squadra vanno fatti solo i complimenti per ciò che sta facendo, resta il rammarico per aver preso goal al 93′. Il gruppo è forte e saprà reagire battendo l’Udinese, mi auguro che si arrivi alla gara con l’Inter in queste condizioni perchè giocando in casa può battere anche i nerazzurri, lo scontro diretto sarà fondamentale. “

Sentite poi cosa dice riguardo il mercato di gennaio, e di cosà potrà fare Conte in caso di mancata vittoria: ” Faccio parte della schiera di quelli che sono rimasti delusi dal mercato, ma nulla di nuovo da queste parti. Questo mercato di gennaio l’abbiamo vissuto anche in passato. La gente deve avere fiducia nell’allenatore che è riuscito a stravolgere un qualcosa di disastroso. Conte ha capovolto tutto e bisogna dargli atto e se lui è contento siamo contenti anche noi. Sono dell’avviso che per ciò che ha dimostrato Conte tutti devono seguirlo. Se il Napoli non vince quest’anno Conte può anche pensare di lasciare. “