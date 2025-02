Ag. Raspadori: “Il Napoli ha voluto tenerlo, ecco chi ci ha provato”

L’agente di Raspadori Tullio Tinti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “È ovvio che Jack vorrebbe giocare di più, ma il mister è sempre stato trasparente con lui. Noi abbiamo provato a cercare una nuova destinazione, ma in questa situazione con il Napoli primo in classifica non è stato possibile. Dal loro punto di vista, rappresenta un alternativa fondamentale per i due centrocampisti offensivi. Lui comunque è felice di restare e spera di vincere il quarto scudetto con il Napoli. Le società più vicine a lui in questo mercato invernale sono state Juventus e Marsiglia”.