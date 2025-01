Palladino in conferenza: “Comuzzo è straordinario! Non pensa al mercato: dimostrato senso di appartenenza alla Fiorentina”

Non è un segreto che Pietro Comuzzo sia oggetto di desiderio del Napoli, che ha già offerto 35 milioni di euro alla Fiorentina. Proprio l’allenatore dei viola Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa del difensore diciannovenne: “Comuzzo è un giovane vecchio. È più maturo dell’età che ha ed è molto concentrato. Non lo sposta nulla, nemmeno le voci di mercato. Ha un senso di appartenenza fenomenale per questa maglia. Lo ringrazio, è straordinario in questo”.