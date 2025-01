Andujar a KKN: “Garnacho sarebbe un bel colpo, ecco perchè”

Mariano Andujar, ex calciatore del Napoli e direttore sportivo del Banfield, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Inizia dicendo la sua riguardo Alejandro Garnacho, obbiettivo del Napoli: “ Il Napoli è primo facendo bene e creando un bel progetto con Conte. Garnacho? Verrebbe da una squadra forte, non dagli ultimi arrivati. Sa come si fa a vincere sempre e punta sempre al massimo, secondo me è un giocatore top e se il Napoli lo prendesse farebbe un bel colpo. Va a riempire lo spazio lasciato libero da Kvaratskhelia. Garnacho in nazionale? Lo stanno inserendo in maniera graduale, lui è il futuro della nostra nazionale. L’Argentina funziona al di là dei nomi roboanti, non vogliono bruciarlo. Si sposerebbe al meglio col carattere di Conte, per giocare a Napoli devi avere un carattere forte perchè la piazza è esigente e calorosa. Ci vuole un carattere del genere, noi argentini a Napoli ci sentiamo sempre a nostro agio. E’ un esterno veloce, intelligente, può giocare in ogni posizione d’attacco, poi Conte può impiegarlo ovunque perchè Antonio fa migliorare i giocatori. “

Esprime poi la sua opinione riguardo i 70 milioni richiesti dal Manchester United: ” Prezzo di 70 mln? La sua valutazione non vale per ciò che ha dimostrato, ma capisco che il Manchester debba cederlo a cifre importanti perchè sa che il Napoli deve riempire lo spazio lasciato da Kvaratskhelia. “

Continua elogiando Alex Meret: ” Meret? E’ un portiere affidabile al 100%, l’ha sempre dimostrato e ciò che fa oggi è difficile perchè gli arrivano pochi tiri e lui li para. E’ tra i migliori che ci siano in Italia. “

Poi parla della sua esperienza come direttivo sportivo al Banfield : ” Il mio ruolo da d.s. del Banfield? Mi piacerebbe tornare a lavorare in Italia, sono amico di Burdisso e chissà che in futuro non possa accadere. Qui non ci sono proprietari, nè presidenti, ma si lavora bene, sto facendo bene e stasera affrontiamo il Newell’s. Mi piace questo tipo di lavoro e punto più in alto possibile. “

Infine gli viene chiesto se qualche giocatore del suo club sarebbe pronto a giocare nel Napoli, ecco cosa ne pensa: “ Calciatori del Banfield pronti per l’Italia o per il Napoli? Bisanz è un giocatore interessante, ci sono state richieste per lui. Rivera anche è molto interessante, forse è magrolino per il calcio italiano ed ha bisogno di crescere fisicamente. Alaniz è bravissimo, abbiamo diversi giovani forti qui. ”