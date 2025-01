Bucciantini su Napoli-Juve: “Thiago Motta può prendere una scelta clamorosa”

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, parlando del match tra Napoli e Juventus previsto stasera al “Maradona”. Queste le sue dichiarazioni riguardo una possibile scelta di Thiago Motta:

“Mi piace che Thiago Motta, nell’intervenire in conferenza stampa alla vigilia di questa sfida, abbia riconosciuto i meriti del primato del Napoli capolista, affermando che la realtà dice questo e non bisogna meravigliarsi. E’ anche vero che Antonio Conte ha chiesto dei giocatori per il suo modo di fare calcio e, nel giro di qualche settimana, si è subito ritrovato una squadra vincente. Può accadere qualcosa di clamoroso, ma a tratti logico: Dusan Vlahovic potrebbe finire in panchina e Kolo Muani, appena ufficializzato, potrebbe giocare titolare contro la prima della classe. Dal momento che è arrivato un attaccante nuovo, non ho dubbi che avrà dello spazio; ma non avrei immaginato già da questa gara. Ti devi avvicinare alla porta del Napoli, che ti fa faticare molto in fase offensiva… Non ho dubbi che Muani giocherà molto in questa stagione e non sarei sorpreso se diventasse lui il titolare in futuro: tutto ciò che abbiamo visto in campo, come anche le soluzioni di mercato, va in questo senso”.