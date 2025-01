Moratti: “Non mi aspettavo un Napoli così in alto, sarà un bel duello con l’Inter”

L’ex Presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato della stagione degli azzurri ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Non mi aspettavo un Napoli così in alto, ma Conte è bravo e sapevo che avrebbe fatto qualcosa di importante. Il suo Napoli è uno schiacciasassi ed è molto interessante il duello con l’Inter. Penso che durerà fino a fine stagione perché Milan e Juve hanno ancora diversi problemi. Un fattore importante saranno le partite che le due squadre devono disputare fino al termine della stagione. Un problema del calcio moderno sono le troppe partite e i troppi impegni durante la settimana. Personalmente la nuova Champions non mi piace, non sai mai se se dentro o fuori. Diventa più interessante solo nella fase finale. Non credo ad un mio ritorno nel calcio, penso solo a guardarle le partite”.