Damiani: “Garnacho e Adeyemi potrebbero essere ottimi acquisti”

Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore azzurro, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club del sostituto di Kvara: “Trovare un calciatore che non faccia rimpiangere Kvara è molto difficile. Garnacho è un ragazzo giovane e interessante e potrebbe far bene nel campionato italiano. Poi saranno i dirigenti del Napoli a decidere, sono sicuramente più bravi di me. Lo stesso Adeyemi con la sua tecnica e la sua gamba potrebbe rivelarsi un grande acquisto. Bisogna capire cosa cerca il Napoli in questo momento e chi ha le caratteristiche più adatte”.