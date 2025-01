Zerbin, le prime parole da Venezia: “Sono davvero felice. Voglio dare il massimo e ripagare la fiducia”

A seguito dell’esperienza a Monza nella scorsa stagione e del poco spazio trovato fino ad ora al Napoli nell’annata in corso, Alessio Zerbin è pronto per una nuova avventura. Proprio nella giornata di ieri la società ha infatti annunciato il suo trasferimento in prestito a Venezia, dove l’esterno potrà cercare l’opportunità per dimostrare il suo valore. Al suo arrivo il calciatore ha rilasciato varie dichiarazioni riguardo le sue aspettative ed intenzioni per i prossimi mesi. Ecco le sue parole:

“Sono davvero felice di essere qui. La società e il mister mi hanno fortemente voluto, dimostrando grande fiducia in me e il mio obiettivo è ripagarli dando il massimo. C’è molto lavoro da fare, ma sono convinto che daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere l’obiettivo finale”.