Diego Maradona jr: “Non critico Kvara, chi viene al Napoli deve venire con la voglia di restarci”

Diego Maradona jr ha commentato ai microfoni di Radio Goal l’addio di Kvicha Kvaratskhelia a stagione in corso: “I tempi di mio padre erano molto diversi. E vero che lui rimase 7 anni a Napoli a differenza di Kvara, ma non me la sento di crocifiggere un ragazzo che ci ha portato una Scudetto dopo tanti anni. Voglio solo ringraziarlo anche se non condivido la sua scelta e non mi è piaciuta. Sono d’accordo con Conte: chi vuole andare via è giusto che lo faccia. Trovare il sostituto di Kvara sarà molto difficile, è uno dei migliori esterni al mondo. Garnacho è fortissimo e chi lo critica non capisce di calcio. Chi viene al Napoli non deve vederlo come un trampolino di lancio, ma deve sposare a pieno il progetto. Questa è la maglia più bella del mondo”.