Romano: “Garnacho al Napoli? Vi dico cosa manca”

Il giornalista Fabrizio Romano è stato intervistato al podcast di Givemsport dove parla di Garnacho al Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“È una specie di acquisto da sogno per il Napoli. È un giocatore che apprezzano molto internamente. È un giocatore che considerano perfetto per le sue capacità. Ma allo stesso tempo, sono realisti e sanno che il Manchester United vuole un sacco di soldi per Garnacho, quindi non sarà un acquisto da 35 o 40 milioni di euro. Quindi dipende dal budget del Napoli, se vogliono investire grandi soldi. Questo è il sogno di acquisto anche per Antonio Conte, l’allenatore è innamorato di Garnacho. Ma a questo punto, sono realisti“.