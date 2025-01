Di Marzio: “Danilo lascia la Juve! Conte lo aspetta, le ultime”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, Danilo avrebbe scelto il Napoli dopo la risoluzione con la Juve. Ecco cosa ha dichiarato:

“Saranno le ultime ore di Danilo a Torino, che oggi ha festeggiato il compleanno del figlio al J/Hotel. L’accordo per la risoluzione del contratto è stato raggiunto dai suoi legali, va soltanto firmato in questi giorni. Poi lo aspetta il Napoli. C’è stata una tentazione brasiliana, con varie offerte di Santos e Flamengo, l’ha chiamato anche il suo ex compagno Alex Sandro, ma sembra che alla fine Danilo abbia deciso di aspettare Napoli. Perché vuole fare il Mondiale 2026 ed essere il capitano del Brasile e la cura Conte, anche dal punto di vista fisico, può essere importante per arrivare tirato a lucido”.