Politano in conferenza: “Al mercato non pensiamo, vogliamo essere lassù anche a fine campionato!”

Finisce con il Napoli sotto la curva a prendersi i cori e gli elogi dei tifosi, un ripetuto e sentitissimo “Vi vogliamo così!” che scalda il cuore dei 50mila accorsi al Maradona nonostante l’ondata di freddo polare che ha colpito la città. Un autorevole 2-0, quello degli uomini di Conte, che risolvono la pratica Verona con un goal per tempo, allungando a 4 punti sull’Inter e 5 sull’Atalanta, che dovranno però recuperare rispettivamente due e un match. Al termine della sfida, l’attaccante azzurro Matteo Politano è intervenuto in conferenza stampa:

Come avete gestito questa settimana considerando l’importanza di Kvara? “Noi eravamo concentrati solo sulla partita perché sapevamo sarebbe stata difficile, gennaio è un mese particolare col mercato aperto e i giocatori importanti possono andare via. A fine mercato valuteremo chi sarà andato via e chi arriverà ma ora dobbiamo stare concentrati”.

C’è la consapevolezza che non vi siete lasciati destabilizzare dalle voci di mercato? “Conosciamo la nostra forza, abbiamo un grandissimo gruppo e cerchiamo di dimostrare sempre il nostro valore. Ogni giocatore della rosa è a livello di questa importante maglia, si è visto anche la scorsa settimana“.

Quanto è importante aver blindato il posto Champions all’inizio del girone di ritorno? “Per noi era fondamentale cominciare bene il girone di ritorno, soprattutto dopo la brutta figura dell’andata. Metteremo mattone dopo mattone cercando di essere lissù anche a fine campionato”.

Quanto è cambiato rispetto al Napoli che ha perso 3-0 col Verona? “La prima giornata non eravamo ancora squadra, si vede ogni domenica la voglia che abbiamo di combattere e di aiutarci e questi sono i risultati”.

In questo momento ti manca il goal? “Sono tranquillo, anche se mi dispiace, ci tengo a dare un contributo anche a livello realizzativo. Ma sono contento della fiducia che il mister mi da ad ogni partita e sono sicuro che il goal arriverà. Io poco incisivo? L’importante è la squadra e il risultato, preferisco fare meno goal ma vincere tutte le partite”.