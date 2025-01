Calzona: “Napoli? I problemi non erano in campo. Su Lobotka…”

Francesco Calzona, tecnico della Slovacchia ed ex Napoli nella scorsa stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in azzurro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. In particolare, il mister si è espresso sulle grandi qualità di Lobotka e sui problemi extra campo che hanno colpito il Napoli. Ecco le sue parole:

“Ho avuto una possibilità e sono grato a De Laurentiis. Lobotka è un calciatore da cento milioni di euro: se non avesse perso un annetto o due, a quella valutazione sarebbe arrivato in anticipo. Perché Stanislav fa un altro sport, con la sua intelligenza sublime. Napoli è un momento del quale vado orgoglioso, nonostante i risultati non siano stati quelli che ci aspettavamo. Ma quella squadra era forte, anche se non rappresentava più completamente lo scudetto: via Kim, poi via Elmas; Zielinski e Osimhen come se non li avessi mai avuti. Ma i problemi non erano in campo. Era spartita l’allegria della fantastica stagione di Spalletti. E poi non sarà un caso se in questa estate siano stati ceduti gran parte dei calciatori del mercato precedente“.