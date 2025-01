Di Marzio: “Kvara-Napoli, addio imminente! 3 nomi per sostituirlo”

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio a Sky Sport, Kvaratskhelia è ormai arrivato ai titoli di coda col Napoli. Ecco cosa racconta:

“Oggi a Napoli la giornata è stata caratterizzata dalla questione Kvaratskhelia, con l’addio quasi certo ormai del georgiano. Il Psg si va avanti con una proposta di 80 milioni di euro con l’inserimento di alcune contropartite, come Skriniar. Il Napoli lo valuta anche se non vorrebbe contropartite. La società parigina insiste nel proporlo, ma gli azzurri accetterebbero solo il prestito perché Danilo è già stato bloccato. Per sostituire Kvara ci sono varie idee, come Chiesa in prestito o puntare su un centrocampista: Frattesi o Pellegrini. L’Inter non lo cede a una diretta concorrente, mentre la Roma che già aveva l’accordo col Napoli, dopo il gol del derby non sembra intenzionato a cederlo”.