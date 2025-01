De Maggio: “Kvara via gennaio? Mi aspettavo un comunicato di smentita del Napoli e invece…”

Valter De Maggio, giornalista tifoso del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal del possibile addio di Kvara: “Kvaratskhelia al PSG a gennaio? Su questa possibilità è necessario mantenere cautela. Alcuni segnali di un possibile addio c’erano già a Firenze, il giocatore è rimasto fuori per problemi fisici, ma vi avevo anticipato che la sua esclusione poteva dipendere anche da altre motivazioni. Al momento, non ho conferme dirette su un trasferimento immediato e sto svolgendo tutte le verifiche necessarie prima di esprimermi ulteriormente. Si vociferava che il Napoli potesse pubblicare un comunicato ufficiale per smentire la notizia, ma finora non è arrivato nulla. Nel frattempo, il tema ha fatto il giro dei media: dopo Il Roma, se ne sono occupati Corriere dello Sport, Fabrizio Romano, il TG5 e altri ancora.