Bruscolotti: “Grande stagione di Olivera, sempre puntuale in difesa”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal: “Un calciatore che sta facendo un grande campionato è Mathias Olivera. Sempre puntuale in difesa e ultimamente anche propositivo in fase offensiva. Kvara ha bisogno del suo aiuto là davanti altrimenti diventa difficile. Spinazzola si è rivisto ad alti livelli nell’ultima uscita. Ha costretto Dodò ad inseguirlo e non viceversa. Rrhamani è tornato quello dello Scudetto, sarà stato aiutato anche dall’arrivo di Buongiorno. Sta guidando bene la difesa con grande responsabilità”.