Alvino: “Numeri Napoli straordinari, merito di Conte e ADL”

Carlo Alvino, giornalista tifoso del Napoli, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Televomero: “I numeri di questo Napoli sono davvero straordinari e, a dir poco, inaspettati. Probabilmente neanche il tifoso più ottimista avrebbe potuto prevedere un percorso del genere. Dopo il momento difficile vissuto post-Verona, quando il morale era ai minimi storici, questa rinascita appare ancora più sorprendente. Questi risultati sono stati raggiunti in un periodo relativamente breve, merito anche di Conte, che è riuscito a entrare nella testa dei giocatori, motivandoli e rivitalizzandoli. Penso, ad esempio, ad Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo, ma la lista è lunga e testimonia un lavoro collettivo di grande valore. I numeri straordinari di questo girone d’andata fantastico portano anche la firma di Aurelio De Laurentiis. Dopo 19 anni di presidenza caratterizzati da una linea spesso rigorosa e prudente, il patron del Napoli ha deciso di fare il grande salto, regalando alla squadra i fuochi d’artificio. La scelta di portare Antonio Conte in panchina e di accontentarlo in ogni sua richiesta si è rivelata vincente. Questo cambio di strategia ha dato i frutti sperati, dimostrando che il vero colpo di teatro è stato proprio di De Laurentiis, con la sua abilità dialettica e le risorse economiche a disposizione, è riuscito a convincere Conte a intraprendere questa straordinaria avventura sulla panchina del Napoli. Conte, dal canto suo, è un tecnico che pretende massima condizione fisica dai suoi giocatori. Nella mia formazione ideale ci sarebbe sempre Kvaratskhelia, ma al momento Neres appare un passo avanti, è semplicemente devastante. Inoltre, un altro elemento cruciale di questa squadra è Romelu Lukaku. Il tanto discusso centravanti si sta dimostrando fondamentale non solo per i gol, ma anche per il lavoro sporco che svolge in campo, è lui il primo difensore di questo Napoli, un vero leader che si sacrifica per il bene della squadra”.