Ag. Caprile a Radio CRC: “Sempre rispettato le scelte di Conte ma voleva giocare. Nicola lo conosce bene…”

Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, ha parlato del suo trasferimento al Cagliari a Radio CRC, radio partner degli azzurri: “È comprensibile che Caprile cerchi di sfruttare questa opportunità, ma ciò che accadrà in futuro è imprevedibile, visto che nessuno ha una sfera di cristallo. Il calciatore e il Napoli hanno riflettuto insieme sul futuro imminente di Caprile, ed è su questa visione che bisogna concentrarsi. Elia ha sempre avuto grande rispetto per le decisioni di mister Conte in campo e, quando è stato il suo turno di prendere una decisione, l’ha fatta senza esitazioni”.

Sul diritto di riscatto “È naturale che un club di prestigio come il Cagliari voglia assicurarsi la possibilità di valorizzare il giocatore e, eventualmente, riscattarlo, investendo comunque una somma considerevole. Nicola ha avuto modo di conoscerlo a Empoli, lo ha voluto fortemente e anche Elia ha scelto di mettersi in gioco. A Napoli si è trovato molto bene, sia con il tecnico che con i compagni, integrandosi perfettamente. Parla con grande stima di tutti e si è legato molto al gruppo e alla città. Non ha dubbi: tifa Napoli per la lotta scudetto. È chiaro che prendere una decisione simile non è mai facile, e solo il tempo dirà se questa scelta sarà definitiva rispetto al Napoli. Tuttavia, Elia è un professionista e ha agito in base alle sue aspirazioni, sentendo di voler rimettersi in gioco per avere più opportunità di giocare con continuità”.

Dove può arrivare? “Per ora, a Cagliari, con l’obiettivo di dare un contributo significativo alla squadra per raggiungere i suoi traguardi. In futuro, dipenderà da tante variabili e circostanze”.

Sullo Scudetto “L’Inter resta la squadra da battere, ma il Napoli ha tutte le carte in regola per fare l’impresa, mostrando una forza collettiva e individuale straordinaria, con un’identità ben definita. La lotta per il titolo è entusiasmante, con squadre come l’Atalanta che, con la loro struttura, potrebbero anche compiere un vero e proprio miracolo sportivo”.