Marcolin: “Spinazzola contro la Fiorentina? Non è solo necessità. Ecco perché”

Nel corso di Marte Sport Live, programma in onda a Radio Marte, l’ex calciatore ed ora opinionista Dario Marcolin è intervenuto per parlare di Conte e di Spinazzola. In vista dell’assenza di Politano sulla destra, il mister opterà infatti per mandare in campo l’esterno italiano. Questa l’opinione di Marcolin:

“La scelta di Spinazzola al posto di Politano, al di là della necessità data l’assenza anche di Kvara, è dovuta anche dal fatto che serve gamba sulla fascia, per una gara più attenta. La Fiorentina può spingere sulla corsia e se ci fosse Spinazzola troverebbe esperienza. Conte guarda più agli uomini e alle esigenze tattiche della propria squadra. Il Napoli comunque ha bruciato le tappe, nessuno pensava che potesse già essere in testa alla classifica dopo 17 giornate. Chiudere in un certo modo il girone di andata significa anche fare poi un bilancio interno importante. Chiudere al primo posto, approfittando anche del fatto che Atalanta e Inter poi dovranno recuperare questa giornata più avanti sarebbe importante per gli azzurri, darebbe slancio morale e autostima ad un progetto nato da poco. Il Napoli è primo in classifica ma questo non vuol dire che deve avere la presunzione di andare lì a Firenze ad attaccare. La Fiorentina ha calciatori che ripartono, in campo aperto Kean è molto forte. La solidità che il Napoli di Conte ha sempre dimostrato va evidentemente preservata. La migliore difesa del campionato nasce anche dalla copertura di ali e centrocampisti, non sarebbe scandaloso per questo vedere dall’inizio Spinazzola. Fiorentina-Napoli sarebbe una gara anche strategica. Neres è il più in forma di tutti in questo momento. Proprio ad una mia domanda ha confessato di preferire la fascia destra, ma a sinistra sin qui ha fatto meglio”.