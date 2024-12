Perillo: “Conte è un martello, vuole finire l’anno con una vittoria”

Vice Direttore Nazionale del TGR Antonello Perillo è intervenuto durante ‘Note Azzurrissime’, programma in onda su Rai Radio Live Napoli. Il giornalista ha parlato del Napoli e di Conte, affermando con certezza che il mister voglia concludere l’anno con una vittoria battendo il Venezia nel match in programma domani alle ore 15. Queste le sue parole:

“Contro il Genoa è stata la più classica delle sfide dai due volti: primo tempo di dominio assoluto del Napoli, che ha messo in mostra il meglio del suo repertorio. Difesa perfetta, attenta, concentrata nei meccanismi giusti. In attacco movimenti precisi ed improvvise accelerazioni. Il tutto, coronato dai gol di Anguissa e Rrahmani. E’ stato lo specchio di un Napoli che avrebbe potuto segnare anche qualche gol in più. Peccato che nella ripresa sia cambiata la musica. Il Napoli, almeno per qualche minuto, sembrava rimasto negli spogliatoi. Dopo il gol di Pinamonti, il Napoli ha stretto i denti ed ha ringraziato il suo portiere, Alex Meret, spesso criticato in maniera ingenerosa: questo ragazzo ha una reattività tra i pali davvero impressionante ed è accompagnato anche da un gran senso della posizione

Perillo ha continuato poi: “All’orizzonte c’è il Venezia, sulla carta sembra un impegno molto abbordabile, ma Conte starà preparando questa sfida con la consueta meticolosità. Il tecnico azzurro è apparso visibilmente contrariato per il brutto secondo tempo di sabato scorso a Marassi. Il Maradona si preannuncia al gran completo. Il Napoli, che può farsi vanto d’aver subito appena 12 gol finora, proprio come il Napoli di Sarri della stagione 2017-2018, per fare breccia contro la difesa lagunare potrà fare affidamento su Kvara, che dovrebbe giocare a sinistra dal primo minuto, essendo ormai guarito, con Neres a destra. Davanti il solito Lukaku, che finora ha firmato sei gol con la maglia della squadra di Antonio Conte”.