Nicola su Gaetano: “Ho fiducia in lui, deve lavorare e stare sereno”

Nel corso della conferenza prima del match contro l’Inter, l’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato di Gaetano e della sua situazione. L’ex Napoli, dopo essersi trasferito in Sardegna, ha avuto più problemi e non è ancora riuscito a sbloccarsi appieno, trovando difficoltà nell’emergere. Il mister ne ha parlato cosi:



“Problema trequarti e Gaetano ancora bloccato? Accordare fiducia nei giocatori significa anche rispettare le loro caratteristiche, Gianluca deve lavorare e stare sereno, perché arriverà ad ottenere ciò che tutti si aspettano da lui. Marin da trequartista ci va per dinamica durante la partita, ma serve convivere con gli equilibri giusti e quello non è il suo ruolo naturale. Verso i miei giocatori ho sempre delle aspettative, e in loro ripongo fiducia. L’importante è che la pressione e l’aspettativa non diventi negativa. Piccoli, Gaetano, Luvumbo: tutti si stanno costruendo ora i propri numeri, nessuno di loro viene da una serie di stagioni da protagonista ai massimi livelli, alcuni stanno avvicinando ora il momento di prendersi responsabilità per la prima volta in carriera”.