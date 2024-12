Platini: “Dal Cin mi voleva al Napoli, avrei lasciato la 10 a Maradona”

Nel corso di un’intervista per La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore Michel Platini commentò la sua esperienza in Italia facendo riferimento anche al rapporto con Maradona. L’ex Juve rivelò infatti un retroscena riguardo il team partenopeo, che proprio ai tempi di Diego l’avrebbe voluto in squadra insieme a lui. Ecco le sue parole:

“Non so se l’Avvocato Agnelli sognasse una Juve con me e Maradona assieme, ma Dal Cin aveva provato a portarmi al Napoli. A Diego avrei lasciato la maglia numero 10 perché era a casa sua e io avrei preso la 20, che vale il doppio. La prima volta ci eravamo incontrati a Buenos Aires nel giugno 1979, l’indimenticabile Argentina-Resto del Mondo. C’eravamo io, Rossi, Tardelli e Boniek, allenati dal vostro Enzo Bearzot che mi aveva voluto in squadra”.

Su Diego: “Non so se Maradona è stato il più forte della storia, era un fenomeno ma a Napoli gli avevano costruito attorno una grande squadra. Diego aveva tutto, tutti i mezzi tecnici per essere un campione, un piede sinistro favoloso. E una rapidità che io purtroppo non ho mai avuto, non diventi Maradona se non nasci con questi mezzi. Però lui era più un attaccante, una seconda punta e invece io molto più centrocampista: eravamo diversi“.